Знаменитая лужа опубликовала последний пост в Instagram

Исчезновение этого старинного водоема никого не огорчило. Речь об известной луже на улице Революции. Известна она тем, что когда ей исполнилось 12 лет, лужа завела аккаунт в Инстаграм. Сейчас был опубликован последний пост.

В Перми заасфальтировали "говорящую" лужу во дворе дома Революции, 3/4б. Горожанам она известна тем, что у нее есть персональный аккаунт в Instagram. Появился он около года назад. У лужи почти 500 подписчиков, но всего 13 постов. Последний был опубликован накануне.

«Что вы со мной сделали? Как я была прекрасна и величественна! Без преувеличения, я была лучшей лужей в городе! А сейчас я просто обычная, хорошо заасфальтированная дорога около подъезда. Желаю всем лужам России поскорее перевоплотиться в ухоженные тротуары и ровные дворовые дороги! Получилось у меня, получится и у вас! Благодарю всех, кто подписался и кто создавал резонанс».

Лужа на улице Революции в Перми была одной из старейших в России. Как уверяют местные жители, ей было около 13 лет, об этом же первый пост, который был опубликован на странице в «Инстаграм».

"Всем привет, я Лужа возле дома по ул. Революции 3/4Б г. Пермь. Я подросток, мне уже исполнилось 12 лет! Пришло время зарегистрироваться в Инстаграм. С этого дня я буду рассказывать о своей жизни и обо всем, что происходит рядом со мной, будем знакомы!"

За минувший год лужа публиковала селфи, рассказывала, как она замерзла, а потом проснулась от зимней спячки и оттаяла. Как однажды ее уже пытались уничтожить - засыпали гравием - но тогда ничего не вышло.

В администрации Свердловского района рассказали, что лужу убрали, потому что жители дома подали заявку на получение субсидии на благоустройство придомовой территории за счет бюджета Перми.