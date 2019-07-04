Информация об изменениях движения общественного транспорта в Перми

В Перми продолжается сезон ремонтных работ улично-дорожной сети, перекладки сетей, что вносит коррективы в движение общественного транспорта. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, узнать об изменениях движения транспорта пассажиры могут из объявлений, размещённых на остановочных павильонах, из информационных материалов, которые были переданы перевозчикам для распространения в подвижном составе.

Актуальная информация размещается на сайтах администрации Перми и "ГорТранса", Где, кстати, можно посмотреть как плановое расписание работы общественного транспорта, так и движение транспорта в режиме онлайн. Кроме того, изменения в работе общественного транспорта размещены на страницах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

Одно из последних изменений работы общественного транспорта связано с началом работ на Комсомольском проспекте. Напомним, автобусные маршруты №10, 50 и 60 в направлении от Комсомольской площади сейчас следуют в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее - по своему маршруту. В обратном направлении - без изменений. Автобусные маршруты №19, 59, 66 и 74 в направлении от Комсомольской площади также следуют по Белинского и Сибирской, затем по улице Пушкина и по маршрутам следования.