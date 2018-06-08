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← Девятая пятница по Пасхе - Главный местный праздник Соликамска

6 миллионов россиян стали кандидатами в присяжные заседатели

Краевой суд

Около 6 миллионов россиян получили уведомления о том, что они включены в список кандидатов в присяжные заседатели. Немало среди них и пермяков. Связано это с поправками в закон о присяжных. Теперь непрофессиональные арбитры будут рассматривать дела не только в судах высшей инстанции, но и в районных, и в городских. Администрация района уведомляет о том, что Вы включены в список кандидатов в присяжные заседатели на 2018 - 2021 годы. Отбор производился автоматически путем случайной выборки. Участие в осуществлении правосудия является гражданским долгом. За работу предусмотрена и материальная компенсация. По статистике, суды присяжных чаще, чем обычные, выносят оправдательные приговоры. Эксперты предполагают, что в целом по стране количество дел с участием судей из народа может увеличиться в 70 раз. Как гласит документ, оснований отказаться от этой почетной обязанности у человека немного. В их числе - состояние здоровья, возраст старше 65, государственная, военная, церковная служба. Юристы поясняют: кандидат - это еще не присяжный. И не факт, что станет им. Нужно сначала пройти отбор. Рассказывает директор частной юридической компании Станислав Островский.

Станислав Островский, директор частной юридической компании: "В рамках отбора вам будут задавать вопросы, проверять о вас сведения. И соответственно из тех лиц, которые явились на отбор, уже будет отбираться список присяжных заседателей, которые непосредственно будут участвовать в суде. С точки зрения практики, вы можете просто не приходить на отбор. И у нас на сегодняшний день законодательством не предусматривается каких-то негативных последствий неявки на отбор присяжных заседателей. Когда непосредственно вы пришли, прошли отбор и вас назначили на рассмотрение конкретного судебного дела. После этого, когда вас назначили, вы приобретаете статус присяжного заседателя. На вас распространяются те же права и гарантии, которые распространяются на судей. На период участия в судебном заседании в качестве присяжного заседателя вы освобождаетесь от работы. Но все трудовые права за вами сохраняются".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, В России

Опубликовано: 08.06.2018 в 15:21 в рубрике - Радио Пермского края

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