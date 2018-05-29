Прикамских студентов отправляют на «Целину»

Пермские студенческие отряды начали выезжать к местам работы по всей стране. Жители и гости Перми наблюдают на станции «Пермь-2» молодых людей в зеленых куртках и с гитарами – у студенческих отрядов началась отправка на «Целину-2018». Первыми в трудовое лето отправились сервисные студенческие отряды «Гермес» и «Малевич», их ждет Черное море, поселок Джубга и детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна», где ребята будут работать спасателями, официантами, кухонными рабочими и контролерами. В минувшие выходные стартовали студенческие отряды «Комильфо», «Реверс», «Соседи», «Атлант» и «Перец». 29 мая в 19 часов к месту работы отправятся отряды «Малибу» и «Славяне». Напомним, что в городе Перми насчитывается 60 студенческих отрядов. Всего 1700 представителей студенческих отрядов города примут участие в третьем летнем трудовой семестре на предприятиях и организациях разных сфер народного хозяйства на объектах Пермского края и России, крупнейшим объектом в городе Перми является строительство нового зоопарка.