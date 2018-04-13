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← Космос в Музее пермских древностей

Нужна национальная программа по борьбе с онкологией

томография

В России может быть запущена общенациональная программа по борьбе с онкологией. Такое предложение Президент РФ озвучил 1 марта в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию. В Пермском крае профилактике онкологии уже сегодня  уделяется особое внимание. По поручению губернатора Максима Решетникова в регионе начала работу профильная выездная онкологическая поликлиника и появится  7 филиалов краевого онкодиспансера, что позволит жителям даже самых удалённых территорий своевременно проходить обследование и получать необходимое лечение. Первым открылся филиал краевого онкодиспансера в Кунгуре, главная задача которого – выявление онкопатологий на ранних стадиях. Здесь будут вести прием жителей Кунгура, Березовки, Орды, Уинского, Усть-Кишерти и Октябрьского с общим объемом населения более 212 тысяч человек. Ежедневно врачи смогут принимать 20-25 пациентов. В дальнейших планах – открытие амбулаторной химиотерапии. 

Метки: Здоровье, В России

Опубликовано: 13.04.2018 в 14:35 в рубрике - Радио Пермского края

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