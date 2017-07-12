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Добровольцы Коми-округа собирают деньги на скульптуру-талисман
Жители Чинагорта, что в Коми-округе, решили установить на въезде в деревню деревянную скульптуру разбойницы Чины. По легенде, именно она основала поселение еще в шестом веке. Причем во время своей жизни разбойница спрятала на территории деревни три клада - медный, серебряный и золотой. На сегодня, по словам местных жителей, был обнаружен только медный.
На изготовление скульптуры, которая станет оберегом для деревни, требуется всего пять тысяч рублей. Деньги все желающие могут внести в специальный ящик, который установлен в местном магазине.
Любопытно, что добровольные пожертвования на преображение своего населенного пункта характерны и для села Юсьва. В этом году юсьвинцы собрали деньги на обустройство нового катка и сельского парка культуры и отдыха.
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