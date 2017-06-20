Питьевой воды добились через суд

Жителей улицы Заречная в селе Медянка Ординского района местная администрация не обеспечивает питьевой водой. Там проживают семьи, имеющие детей от двух до восьми лет. Централизованного водоснабжения нет, ближайшая водозаборная колонка примерно в 500 метрах, подвоз воды не организован. Жители используют воду из речки. Суд удовлетворил исковые требования Ординского прокурора и обязал администрацию Медянского поселения обеспечить подвоз питьевой воды для жителей улицы Заречная. Представитель ответчика в судебном заседании с исковыми требованиями согласился. Строительство водопровода запланировано на 2019 год.