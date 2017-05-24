Все тонкости капремонта
В call-центре Перми состоится прямая линия по вопросам порядка проведения капремонта многоквартирных домов, а также выбора способа и уплаты взносов на капремонт. В течение часа с 10 до 11.00 - на звонки горожан ответят представители прокуратуры города, Фонда капитального ремонта Пермского края, департамента ЖКХ и Инспекции государственного жилищного надзора. Прямой телефон call-центра Перми - 2- 059- 059.
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