Все тонкости капремонта

В call-центре Перми состоится прямая линия по вопросам порядка проведения капремонта многоквартирных домов, а также выбора способа и уплаты взносов на капремонт. В течение часа с 10 до 11.00 - на звонки горожан ответят представители прокуратуры города, Фонда капитального ремонта Пермского края, департамента ЖКХ и Инспекции государственного жилищного надзора. Прямой телефон call-центра Перми - 2- 059- 059.