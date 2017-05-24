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← Cайт «Управляем вместе» принимает жалобы на дорожников

Все тонкости капремонта

капремонт

В call-центре Перми  состоится прямая линия по вопросам порядка проведения капремонта многоквартирных домов, а также выбора способа и уплаты взносов на капремонт. В течение часа с 10 до 11.00 - на звонки  горожан  ответят представители прокуратуры города, Фонда капитального ремонта Пермского края, департамента ЖКХ и  Инспекции государственного жилищного надзора. Прямой телефон call-центра Перми - 2- 059- 059.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.05.2017 в 09:36 в рубрике - Радио Пермского края

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