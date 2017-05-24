Cайт «Управляем вместе» принимает жалобы на дорожников

Интернет-сайт «Управляем вместе» начал принимать жалобы на нерадивых дорожников. С начала недели проект начал работать в интерактивном режиме. Сервис обратной связи доступен по 35 дорожным объектам. Жители края смогут сообщить о проблемах строительства, реконструкции и ремонта региональных дорог. Чтобы прислать сообщение, нужно зарегистрироваться. При этом жалобы по любым темам не принимаются. Так, направлять можно сообщения после начала плановых работ на объекте, которые касаются определенных «проблемных тем»: не соответствует действительности информация по объекту, отсутствует ограждение при проведении работ, не организованы места перехода пешеходов, брошена за пределами ограждения спецтехника, отсутствуют дорожные знаки и информационный щит при проведении работ, рабочие ремонтируют дорогу в ночное время или кладут асфальт в дождь. Официальный ответ обещают дать в течение 8 рабочих дней.