Край субсидирует авиаперелеты в Минеральные Воды и Краснодар
На заседании краевого правительства глава Прикамья Максим Решетников сообщил результаты опроса, в котором жителям региона предложили выбрать одно из южных направлений для летнего отдыха. В голосовании участвовали Минеральные Воды, Анапа, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Волгоград. В опросе приняли участие порядка 2,5 тысяч человек. Выяснилось, что жителям края больше всего интересны полеты в Симферополь и Сочи (39% и 18% проголосовавших, соответственно). Но на этих направлениях достаточно много рейсов и приемлемая стоимость билетов. Поэтому, из бюджета края решили субсидировать авиаперелеты в Минеральные Воды и Краснодар. Как сообщил Максим Решетников, субсидируемые рейсы будут совершаться с июня по декабрь 2017 года с частотой 2 рейса в неделю.
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