Их так любишь ты - эти первые цветы

19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник - День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Латинское название подснежника - «галантус» (Galanthus) - «молочный цветок». Это растение известно еще с 1 тысячелетия, в средние века его почитали как символ чистоты и свежести, а повсеместно стали выращивать в XIX веке. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях Земного шара, всего их насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу. Самый популярный вид - подснежник белоснежный, а еще есть греческий, византийский, кавказский… Все они различаются по форме и расцветке и даже аромату, но все они очень любимы.

Во всем мире подснежниками считают прежде всего галантусы. Эти цветы были известны еще древним грекам: Гомер называл их «травой Моли», и именно с их помощью Одиссей противостоял чарам злой волшебницы Цирцеи. Название «галантус» – «молочный цветок» – придумали римляне, поскольку его бутоны напоминают капли молока. Англичане зовут эти цветы «снежными сережками», французы – «снегосверлителями», немцы – «снежными колокольчиками», а болгары дали цветку прозвище «задира» из-за того, что он храбро противостоит холоду.