Пермскому Интернету исполнилось 20 лет

20 лет назад, в апреле 1997 года, в Перми появилась услуга доступа в интернет и первые тарифы для абонентов: пермяки, у которых в то время был компьютер, модем и стационарный телефон, получили возможность регулярно выходить во всемирную сеть. За два десятилетия технологии доступа в интернет развивались стремительно, и сегодня вместо телефонной линии интернет приходит в дома пермяков по оптическим сетям. Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» строит сети связи по самой перспективной технологии GPON, по которой оптика проводится напрямую в квартиру абонента, обеспечивая подключение по одному кабелю сразу к нескольким услугам: интернету на скорости 100 Мбит/с, интерактивному телевидению и цифровой телефонии. В 2016 году на территории Перми компания завершила Большую оптическую стройку – самый масштабный телекоммуникационный проект в истории города. За два года было построено более 2,5 тысяч километров оптических сетей, и более 360 тысяч семей Перми и Пермского района получили возможность подключения к высокоскоростному интернету. Активное развитие оптических сетей связи проходит и по всему Пермскому краю – в настоящее время подключены 28 населенных пунктов, при этом в 15 городах Прикамья охват домохозяйств оптическими сетями «Ростелекома» уже превышает 80%.