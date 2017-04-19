Глава Прикамья отправился в Кунгурский район

Глава Прикамья Максим Решетников посетит Кунгурский муниципальный район. Первыми на повестке дня значатся вопросы реконструкции участка автодороги «Пермь-Екатеринбург» и строительство нового сельскохозяйственного комплекса в ООО "Русь" и совещание с аграриями. Во второй половине дня глава региона Максим Решетников и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий посетят Белогорский монастырь, где пройдёт выездное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия освящения Крестовоздвиженского собора. Напомним, в конце марта Максим Решетников поручил членам оргкомитета разработать план по дальнейшему восстановлению и развитию храма на ближайшие 5 лет. Традиционно в Крестный ход отправляются тысячи паломников. Белая гора становится центром притяжения для туристов со всей России. В будущем необходимо создать все условия для их пребывания.